Las cuatro noches que Roberto García Moritán habría pasado en un hotel tras una crisis marital con Pampita tendría una nueva vertiente en el blanqueo que hizo Benjamín Vicuña de su romance con Anita Espasandín.

En El impertinente, Tomás Dente recibió un mensaje al aire que le advertía que la aparición de Vicuña en la fiesta que brindó la Fundación Discar la semana pasada, a la que fue en compañía de Analía Espasandín, fue porque sabía de antemano de la crisis de su ex y no quería quedar “pegado” como un tercero en discordia.

En este sentido, Dente contó García Moritán le habría pedido muchas veces a Pampita que lo “lo acompañe, que lo secunde en distintos actos políticos, que ella robustezca la imagen de él porque es muy ‘blanca’, muy luminosa mediáticamente”.

“Y no es un dato menor que Vicuña haya blanqueado su romance la semana pasada porque evidentemente sabía de la crisis y acá nadie da puntada sin hilo. Me dicen que, para que no se lo relacione a él con la crisis les habría escrito a los periodistas para blanquear lo suyo. Habría existido un entramado del que no estamos enterando ahora”, agregó el conductor.

POR QUÉ ASEGURAN QUE BENJAMÍN VICUÑA BLANQUEÓ NOVIAZGO POR LA CRISIS DE PAMPITA Y GARCÍA MORITÁN

“¿Es muy rebuscado?”, preguntó al aire Dente, mientras Ana Laura Román recordaba cómo Pampita hizo una fiesta para festejar los diez años de amor con Vicuña pese a la tremenda crisis que capeaban juntos. “Él tenía una cara de torturado terrible, pero ella hizo esa fiesta porque le cuesta enfrentar ciertas cosas mediáticamente y que la gente sepa que no está bien”, acotó.

“Es raro que Vicuña, que tarda siempre en blanquear, lo haya hecho la semana pasada a sabiendas tal vez de que entre Pampita y Moritán, existía una crisis”, agregó Dente. “Porque desde el jueves muchos periodistas manejábamos esta información tan sensible, pero hasta hace unas semanas Vicuña, se mostraba como incómodo cuando le hablaban de Espsandín”, recordó.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin (Fotos: Movilpress)

“Y de buenas a primeras (…) la blanquea de la nada”, agregó, sorprendido el conductor. “Fíjense que Vicuña, que siempre fue muy reticente a hablar con la prensa, con qué holgadez, con qué comodidad, con qué liviandad presentó a Anita públicamente, sonriendo, mostrándola delante de las cámaras, haciendo como toda esa pantomima, ese acto intensivo”, cerró.

