Mientras la versión de separación de Pampita y Roberto García Moritán toma fuerza en el plano mediático, Mariana Brey habló con Marcela Pagano, periodista y diputada que fue puesta en escena como presunta tercera en discordia por Yanina Latorre en LAM.

“Anoche, Yanina Latorre señaló a Marcela Pagano como la tercera en discordia. Dijo que Pampita le habría descubierto mensajes a Roberto, en su momento”, contextualizó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

Acto seguido, Brey contó la charla telefónica que tuvo con la diputada, involucrada en la supuesta ruptura matrimonial de su colega García Moritán con Carolina Ardohain.

QUÉ DIJO MARCELA PAGANO TRAS SER SEÑALADA COMO TERCERA EN DISCORDIA ENTRE PAMPITA Y GARCÍA MORITÁN

“Yo hablé con Marcela Pagano, porque me llamó mucho la atención la noticia, como me llamó la atención la noticia de la separación, y ella me lo desmiente absolutamente”, contó Mariana Brey.

Y continuó: “Ella está embarazada de siete meses y medio. La noticia no le cayó bien. Ella los conoce a los dos. Incluso los ha entrevistado juntos y por separado”.

En ese marco, Brey leyó el textual de Pagano, echando por tierra haber tenido una relación amorosa con García Moritán: “Los conozco a los dos. Los he entrevistado a los dos... No tengo idea de dónde salió la versión”.

