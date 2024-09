A cinco años de comenzar su relación de pareja, Pampita y Roberto García Moritán afrontan fuertes rumores de ruptura.

Activo en las redes sociales, Jorge Rial se hizo eco de la versión y le dedicó un picante comentario al Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, a quien cuestionó en numerosas oportunidades por sus propuestas políticas y lo despersonalizó llamándolo “el marido de Pampita” en un sinfín de notas.

“¿Ahora lo tenemos que llamar “el ex marido de Pampita”? ¿De verdad?”, disparó el conductor de Argenzuela en X (ex Twitter), en un nuevo intento de ningunear fuerte a Roberto García Moritán.

QUÉ DIJO PAMPITA CUANDO LE PREGUNTARON POR EL RUMOR DE CRISIS CON ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Sin hacer declaraciones por motu propio, en la antesala de los Martín Fierro 2024, la notera de Implacables coincidió con Pampita en un evento y le preguntó por la versión de crisis matrimonial.

“¿Te enteraste que cuando te fuiste de viaje, acá se hablaba de una crisis con Roberto? Decían ‘no se likean en las redes sociales, ¿qué está pasando?’”, le comentó la cronista de elnueve.

“No me entero de nada de eso porque estoy muy feliz con mi presente, en todo sentido. De pareja, familiar y laboral”, le respondió Carolina Ardohain.

Y argumentó: “Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas. Y pagan un montón. Mi familia me acompaña y me recontra banca”.

EL 14 DE SEPTIEMBRE VOLVIÓ A SONAR LA VERSIÓN DE CRISIS ENTRE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables que el empresario y político estuvo durmiendo cuatro noches en un hotel si su esposa, situación que potenció la versión de crisis.

“Desde hace unos días estoy trabajando en una información porque, si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, aparecieron los rumores de separación”, contó el panelista de elnueve.

Y agregó: “Roberto estuvo parando un par de noche en un hotel de Recoleta”.

QUÉ DIJO ROBERTO GARCÍA MORITAN DEL RUMOR DE CRISIS CON PAMPITA

Para ponerle claridad al tema, Gómez Rinaldi llamó a García Moritán para saber cómo está con Pampita y el descartó por completo estar en una crisis.

“Me dijo que estaba con su hija Ana viendo el partido de Boca y Racing. Dijo que estaba muy bien con Carolina, que esta noche iban a ir a un cumpleaños juntos. El protagonista lo desmintió”, contó el periodista, tras el llamado telefónico que tuvo con Roberto.