De regreso a la Argentina tras una seguidilla de paradisíacos viajes laborales, Pampita enfrentó la versión de crisis matrimonial con Roberto García Moritán.

Además, la modelo y conductora echó por tierra el rumor de pelea con el empresario por una foto junto a Benjamín Vicuña en el cumpleaños de su hija Ana García Moritán.

QUÉ DIJO PAMPITA DE LA SUPUESTA CRISIS CON ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La notera de Implacables le preguntó a Pampita en un evento: “¿Te enteraste que cuando te fuiste de viaje, acá se hablaba de una crisis con Roberto? Decían ‘no se likean en las redes sociales, ¿qué está pasando?’”.

“No me entero de nada de eso porque estoy muy feliz con mi presente, en todo sentido. De pareja, familiar y laboral”, le respondió Carolina Ardohain.

Y argumentó: “Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas. Y pagan un montón. Mi familia me acompaña y me recontra banca”.

PAMPITA DESMINTIÓ HABER TENIDO UNA PELEA CON ROBERTO GARCÍA MORITÁN POR UNA FOTO CON BENJAMÍN VICUÑA

Incisiva, la cronista de elnueve le repreguntó a Pampita: “También se decía que hubo una crisis por una pelea en el cumpleaños de uno de los chicos por una foto que te sacaste con Benjamín Vicuña en la que Roberto no estaba”.

Cansada de las especulaciones, la modelo contestó tajante: “Yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos. Nos van a ver en miles de eventos juntos”.

“Solo espero que dejen de hacer uso de su imaginación”, concluyó Pampita, harta de los rumores y disfrutando a pleno de su gran presente personal.

