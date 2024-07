Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, cumplió 3 años y fue motivo de emotivos mensajes y celebraciones. Sus padres no dudaron en compartir su felicidad con sus seguidores en las redes sociales.

“Feliz cumpleaños hijita de mi corazón! Gracias a Dios por la dicha de tenerte en nuestras vidas! Tu carita sonriente que hace tres años ilumina nuestras vidas es de lo más lindo que nos pudo pasar!”, escribió Pampita en su Instagram.

Y acompañó el mensaje con un tierno video en el que a Ana se la ve soplando las velitas rodeada por sus afectos.

EL TIERNO VIDEO DEL CUMPLEAÑOS DE ANA MORITÁN

Ana, la hija de Pampita, cumplió 3 años.

El video que compartió Pampita mostraba a la familia cantándole el ‘feliz cumpleaños’ a Ana. Roberto García Moritán también expresó su amor en los comentarios con un simple pero significativo “Mi vida”, acompañado de emojis de corazón, y compartió el video en sus historias.

La publicación de Pampita emocionó a muchos, y rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios celebrando los tres años de Ana.

Algunos famosos también enviaron sus buenos deseos públicamente. Sofía Zámolo escribió: “Ay bebita, felices 3 años. Siempre pura alegría Anita”, mientras que Nequi Galotti añadió: “¡Cuánta felicidad tiene Anita! ¡Muy felices 3 años!”.