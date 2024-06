Pampita, felizmente casada con Roberto García Moritán, contó como nunca de qué manera logró quedar embarazada de Ana, su hija con el economista.

La modelo y conductora, que con su expareja, Benjamín Vicuña, tuvo a Blanca, Benicio, Beltrán y Bautista, reveló que no pudo convertirse en madre por quinta vez “de manera natural”, sino que tuvo que recurrir a un tratamiento.

Pampita contó en qué consistió su tratamiento para quedar embarazada de Ana, su hija con Roberto García Moritán.

“La gente sabe, no fue algo sencillo. No pudo darse de manera natural. Estuvimos un año buscando, así que bueno, me informé y busqué la opción que había a disposición. Y lo hicimos”, expresó en diálogo con Mariana Fabbiani, rememorando su último embarazo con Roberto, cuando tenía 40 años.

ASÍ FUE EL TRATAMIENTO DE PAMPITA PARA QUEDAR EMBARAZADA DE ANA GARCÍA MORITÁN

Pampita contó que estuvo dispuesta a “poner el cuerpo” para traer a su hija Ana a este mundo.

“Fue, por supuesto, una decisión que implicaba al cuerpo. Y que iba a llevar un tiempo. Y que tal vez no iba a pasar, porque esa opción también estaba...”.

Pampita contó que estuvo dispuesta a “poner el cuerpo” para traer a su hija Ana a este mundo.

“Pero lo enfrentamos toda la familia muy unidos y me acompañaron mucho en ese estado hormonal por el que pasé. Y lo hice reiteradas veces, no una vez, sino varias veces. Tenía un deseo muy fuerte”, cerró Pampita, agradecida por su numerosa familia.