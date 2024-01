De nuevo en Argentina tras un viaje a México por su cumpleaños, Pampita, que ya se reincorporó al jurado del Bailando 2023, enterneció a sus seguidores de Instagram al compartir inéditas fotos de su infancia y al comprarse con su hija Ana, fruto de su amor con su marido, Roberto García Moritán.

Siempre muy compinche con sus seguidoras de Instagram, especialmente, con las cuentas de su fandom que comparten fotos y videos de la conductora, Carolina hizo eco de un dulce posteo en el que una persona comparaba fotos actuales de la nena con las de su ídola, muchos años atrás, cuando era niña.

En el tierno collage pueden verse dos fotos de Ana en diálogo con otras dos de Pampita, que dejan en evidencia que comparten la misma gestualidad. Sin dudas, llamó la atención el enorme parecido de la pequeña con su madre cuando era chica. ¡Dos gotas de agua!

EL SINCERICIDIO DE PAMPITA SOBRE SU REACCIÓN AL VER FOTOS DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN POR PRIMERA VEZ EN INSTAGRAM

Invitada a Poco correctos, el programa que conduce el Pollo Álvarez y el Chino Leunis por eltrece, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió al hablar de cómo fueron los primeros pasos en su historia de amor con Roberto García Moritán, su esposo y padre de su pequeña, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, comenzó diciendo la modelo, entre risas, al aire.

Luego, justificó las imágenes que subió el político a sus redes: “Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram, se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47, el tema es que él no es un metrosexual. En su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”.

“Tenía fotos normales, estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita. Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada .Y dije, ‘bueno no sé, que me llame y veo”, cerró Pampita, divertida.