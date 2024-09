Tras asegurar que Pampita le encontró mensajes comprometedores con una periodista política que trabaja en la Legislatura porteña a Roberto García Moritán, Yanina Latorre contó que la modelo “está separada”.

“Él suspendió toda su agenda ministerial para el resto de la semana”, contó Ángel de Brito en el último bloque de LAM, a lo que Yanina Latorre agregó: “Ella está separada”.

“Ella se va a ir de viaje en octubre y noviembre. Va a ir a Tailandia y a México. Ella se cansó”, leyó Yanina desde su teléfono, donde alguien del círculo íntimo de la pareja le iba pasando información.

REVELARON QUE PAMPITA SE CONSIDERA “SEPARADA” DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN: LOS MOTIVOS

“No hay una tercera persona, sino que él está muy en su rol político me dice esta persona”, reveló Latorre frente al silencio de sus compañeros. “Él no genera un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”, explicó.

“Ella le reconoce a sus íntimos como que se casó muy rápido y se enamoró porque le pareció ‘un dulce’”, dijo Yanina, antes de leer una frase textual de su teléfono. “Y después se fue dando cuenta que es un nabo”, agregó, leyendo.

“Bueno, ojalá no sea así y puedan superar los enojos que pueda haber”, cerró Ángel de Brito antes de dar por finalizada la emisión.

