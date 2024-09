Noticia en desarrollo...

ÁNGEL DE BRITO DESLIZÓ UNA POLÉMICA VERSIÓN SOBRE LA CRISIS DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Luego de las repercusiones que despertó la noticia sobre la fuerte crisis de pareja que estarían atravesando Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, Ángel de Brito deslizó que uno de los desencadenantes de este sorpresivo desenlace sería la existencia de una tercera en discordia.

“Algunos señalan que, esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera en discordia que viene por el lado de la legislatura”, comenzó diciendo el conductor de LAM en vivo, sorprendiendo al resto de las panelistas.

“Es el fin de la carrera política de García Moritán porque Pampita sale con el rifle y se termina Moritán para siempre. Nos quedamos sin ministro. Ojalá que no, pero lo que me genera más sospechas es que no hablan”, agregó.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en 2019. (Foto: Movilpress)

Tras escucharlo, Yanina Latorre tomó la palabra: “Esto viene de hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría dado un ultimátum. En pleno Bailando (donde Pampita trabajaba como jurado), le habría encontrado mensajes con una periodista”, lanzó.

Y cerró: “No sé si consumaron, es una periodista política. Y Pampita le dijo a Roberto ‘hasta acá’, como que no vuelva a pasar. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que él haya consumado. Fueron desprolijidades en el teléfono. ¿Hace cuánto que lo sabemos?”.