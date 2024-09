La semana pasada, Christian Basoalto visitó el ciclo de Carlos Monti en Net, donde contó cómo acompañó a Silvina Luna en sus últimos meses de vida y criticó, sin nombrarlos, a una pareja de famosos, de quienes dijo que “iban del hospital a la TV”, que rápidamente fueron asociados con Ximena Capristo y Gustavo Conti.

Si bien todo podría haber quedado ahí, Gustavo decidió hacerse cargo de las declaraciones de Basoalto y lanzó un contundente mensaje en las redes sobre lo que él consideró una afrenta directa hacia sí mismo y su pareja.

Christian Basoalto contó cómo se convirtió en el chofer de Silvina Luna. (Foto: Instagram / arielferchook)

“A todos los bolud… que figuran, que se ocupen de su vida, muertos”, dijo en su video Conti. “Para no perder tanto el tiempo con pel… como estos, ese ridículo, este ‘che pibe’ que salió a hablar y no sé ni quién es”, aseguró el actor.

Leé más:

El chofer de Silvina Luna criticó fuerte a las amistades de la modelo que la visitaban en el hospital

QUÉ DIJO EL MEJOR AMIGO DE SILVINA LUNA SOBRE EL DESCARGO DE GUSTAVO CONTI

“Yo, sobre mi amistad con Silvina, no le tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie”, completó en su video Conti, que no pasó desapercibido para el chofer, quien sacó a relucir toda su ironía sobre la forma en la que “saltó” el marido de Ximena Capristo.

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas para el chofer, quien se grabó desde su auto y salió al cruce. “Es raro escuchar cómo la gente sale a hablar y sin que se las haya nombrado, como que tuvieran cola de paja”, señaló en una story de Instagram.

Gustavo Conti, Ximena Capristo y Silvina Luna

“Hablar de barrio cuando estás hablando desde el confort de tu casa en un country. Yo hablo desde mi lugar de trabajo, donde me siento doce horas, no yendo a dar entrevistas y que me paguen contando la vida de los demás”, dijo, en una devolución de favores.

“Barrio es Carapachay, donde yo vivo. Eso es un barrio, donde se respeta la amistad, donde no se los traiciona a los amigos. Desde ese ámbito de barrio sí se puede hablar, no desde un country, con seguidores, y cobrando”, cerró Christian, mientras hacía un viaje a la Costa.

Leé más:

El llanto de Ximena Capristo, a un año de la muerte de Silvina Luna: “Siento que en algún momento va a volver”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.