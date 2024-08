Anita Espósito, la hermana de Lali Espósito, cumplió 38 años. Muy dulce, la cantante sorprendió a la conductora con un emotivo video de cumpleaños que emitieron en Patria y Familia.

La conductora, que lleva adelante el ciclo junto a Federico Popgold, Lucas Spadafora, Camila Mayan y Guido Süller en Luzu Tv, se emocionó ante las dulces palabras de la cantante.

Lali sorprendió a su hermana en su cumple.

“Este es el contexto, amigos. En un auto frenado. Es un día muy especial y no quería faltar en Patria y Familia para mandarle un beso a la número uno de mi vida, de la vida de todes los que la conocen y la amamos, y que disfrutamos tenerla en nuestras vidas”, así comenzó el dulce mensajito de Lali a Anita.

LAS TIERNAS PALABRAS DE LALI ESPÓSITO A SU HERMANA ANITA

“Hoy es el cumple de la gran Anita Espósito. Hermana mía, qué decirte, es muy difícil no llorar si hablo de vos. Sos todo para mí, sos mi maestra, sos luminosa, sos mi ejemplo de integridad, de salir adelante, sos mágica... Me emociona mucho porque de verdad sos una de las mujeres más potentes que conozco”, siguió Lali Espósito al hablar de su hermana, Anita Espósito.

“Te amo, sos una madre hermosa, una hermana hermosa, una amiga hermosa. Te celebro todos los días, pero hoy más que nunca. Cuídenmela ahí en Patria y familia, me encanta que gracias a este universo de Luzu mucha gente pueda saber quién y cómo es Anita, cómo piensa, cómo siente y todo lo que tiene para aportarle al mundo”, sumo, muy dulce.

Anita se emocionó al escuchar las palabras de Lali.

“Muchas veces sé que para los hermanos de alguien conocido es una paja. Qué digan: ‘Vos sos la hermana de Lali, sos la hermana de Lali’. Hoy me da mucho orgullo que me paren en la calle y me digan: ‘Vos sos la hermana de Anita. La amo a Anita, mandale un beso’”, añadió, a corazón abierto.

“Amiga, hermana, te amo. Feliz cumpleaños. Sos lo más grande que hay, celebro que tanta gente en este momento esté celebrando tu vida y pueda conocerte como te conocemos tu familia y tus amigos de toda la vida... Feliz cumple, te amo”, cerró Lali, siempre muy dulce con su familia.