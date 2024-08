Este miércoles, el streaming Olga organizó el Cris Morena Day con la intención de homenajear a la creadora de algunas de las más exitosas tiras para niños y jóvenes de la TV, y La jaula de la moda puso la lupa y encontró a las mejor vestidas de la gala.

Lali Espósito, que cantó en el escenario para los fans de Casi ángeles en el cierre del show, fue la primera en ser analizada por los expertos. Paul Ledesma señaló: “El look me gusta, es como medio rockero. Yo quisiera que le sumen un poco de... fineza, Eso sí les falta. Pero la verdad que siempre me gusta”.

“Lali tiene su vestuarista, que la conozco y es increíble. Le manda a hacer toda medida. Yo trabajé con ella en Revista Gente, me hizo varios looks y es increíble. Todo lo que se pone en Lali está calculado: el color, colimetría se llama, todo, todo, todo, todo perfecto. Así que el look que tiene ahora me gusta y su vestuarista una genia”, dijo Karina Jelinek.

Sobre la China Suárez, que usó un vestido al estilo “flamenco” debido a la canción que entonó, Medina Flores señaló con buen tino que “no fue su decisión sino algo artístico”. “Todo lo que está desde la nave nodriza de Cris Morena siempre va a ser un ‘9′”, dijo el co conductor.

Emilia Attias, que cantó junto a Nico Vázquez, fue calificada como “una bomba” por Fabián Medina Flores, mientras que Paul Ledesma le daba un “10″, pero le pidió que “se deje el pelo natural porque vio muchos desaciertos de su parte”.

“Le cae muy bien la separación”, agregó la ex Gran Hermano Flor Cabrera. Medina Flores le dio un “9″ a Emilia porque “Ella siempre rockera todos los looks y lo hace bien”.

