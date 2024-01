Anita Espósito debutó con todo en Un churrito, el nuevo programa de Luzu TV que la tiene como panelista, junto a Cami Mayan, Fede Popgold y El Topo.

La hermana mayor de Lali Espósito no solo demostró que tiene una lengua súper picante y que no se calla nada, también sorprendió a sus compañeros con su impresionante imitación en vivo de Quico, uno de los icónicos personajes de la serie televisiva El Chavo del 8.

En la caracterización, Anita contó intimidades de su equipo y opinó con humor del romance de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Tomando con humor su propia actuación, la hermana de Lali expresó: “Perdón a toda mi familia. Yo era una familia seria y me traen a hacer estas pelotudeces”.

LA LLAMATIVA FOBIA DE LALI ESPÓSITO

A mediados de enero, Lali Espósito pasó fugazmente por Punta del Este para darle una entrevista a su amiga Cande Vetrano, integrante del programa Paraíso fiscal, y terminó revelando una llamativa fobia.

Papryka, integrante del streaming, les hizo un divertido ping pong a Lali y Cande en el que salió a la luz que la actriz y cantante le tiene fobia al algodón.

Papryka: -¿A qué le tiene fobia Lali?

Cande Vetrano: -Al algodón.

Lali Espósito: -¿En serio amiga te acordás esto? Es verdad.

Cande: -Me acuerdo por las maquilladoras. “No, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal”, decían.

Lali: -No me molesta el algodón compactito. Es la nube de algodón, cuando le hacés esto (hace el gesto de cortar un pedacito de un gran paquete). Eso me genera algo. No me molesta el sonido, es la contextura. No me paso un algodón por la cara ni en pedo.