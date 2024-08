Un informe de Bendita expuso a Walter Queijeiro como un “topo” dentro de los panelistas de Bendita, que ahora quieren tomar la drástica decisión de echarlo del grupo de chat del programa de El nueve en medio de la interna con Tamara Pettinato.

Todo comenzó cuando la producción puso al aire un informe en el que el periodista deoportivo Gustavo López mostraba su fastidio por aparecer en el programa, y revelaba que “su compañero” Walter Queijero lo llamó “tres o cuatro veces” para avisarle que iba a aparecer.

“Yo me agarro la cabeza y empiezo a transpirar, porque no me gusta verme”, confesó López en si programa radial, todo al ritmo de Sos botón de Flor de piedra. Esto generó que los panelistas coreen la canción al terminar el informe sobre el informe.

POR QUÉ LOS PANELISTAS DE BENDITA QUIEREN SACAR EL GRUPO DE CHAT A WALTER QUEIJEIRO

“Perdón, Gustavo, pero te falta sentido del humor”, se quejó Edith Hermida ante el dramatismo de López, mientras Walter Queijeiro trataba de explicar su actitud. “¡Sacate la gorra!”, le gritaron, mientras Beto Casella recordaba que la rutina del programa es sagrada.

“Esto que es de circulación interna… López a las dos o tres de la tarde ya lo tiene en su mano”, ironizó el conductor. “Se lo paso porque considero que salir en Bendita es bueno, primero porque soy el único que lee la rutina…”, llegó a esbozar Walter antes de que se armara un griterío.

“Lees la rutina para pasársela a tu amigo”, le reprochó Edith, mientras Beto insistía con la importancia de no hablar de la rutina. “Es que si no lo ve, se lo pierde y al otro día ya lo vio toda la Argentina (…), y segundo, y sobre todo López, lo puede malinterpretar y se guía por lo que le dicen”, explicó Walter, mientras Edith anunciaba su intención de sacarlo del grupo de chat de los panelistas.

