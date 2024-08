Diez años atrás, Luis Ventura fue separado de Intrusos por Jorge Rial a raíz del escándalo por la filtración del embarazo extramatrimonial que cursaba Fabiana Liuzzi, y ahora el presidente de Aptra se comparó con Tamara Pettinato y su renuncia a Bendita.

Ventura habló con LAM en la entrega de los Martín Fierro digitales y recordó que la renuncia de Pettinato se dio a raíz del pedido de Beto Casella de que “se tome unos días libres” luego de su visita del viernes pasado “por el bien del programa”.

La guerra entre los creadores de Intrusos, Luis Ventura y Jorge Rial, parece no tener fin. (Foto: Captura América/Instagrram - @jrial)

“En algún momento estuve en los zapatos de Tamara”, dijo Ventura, acostumbrado a lanzar titulares. “Me dejaron afuera también. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el o… M dijeron que era para cuidarme y al otro día me enteré que el conductor me había despedido”, recordó el periodista.

POR QUÉ LUIS VENTURA ASEGURA QUE ESTUVO EN LOS ZAPATOS DE TAMARA PETTINATO

“Fue el conductor, no el canal. El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América”, agregó Ventura, en referencia a Jorge Rial. Sobre Si considera que Beto Casella traicionó a su panelista al pedirle que no vaya, Ventura fue contundente.

“No necesariamente. El conductor es el que toma las decisiones muchas veces. Yo me quedé en el canal porque el canal así lo quería”, afirmó. Ventura, que luego de Intrusos se unió a diversos paneles, además de continuar con su clásico de los sábados, Secretos verdaderos.

Beto Casella y Tamara Pettinato en Bendita. (Foto: captura de Canal 9)

Tras ser despedido de Intrusos, la amistad de Luis Ventura y Jorge Rial se vio interrumpida de por vida, y peses a que se tomaron una selfie juntos hace unos años, la relación quedó completamente resquebrajada, más aún tras la partida del padre de Morena de América.

