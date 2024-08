Este miércoles Ángel de Brito se disponía a contar una importante baja del todavía inédito Cantando 2024 cuando reparó en que su “suricata” Pepe Ochoa no estaba rindiendo lo debido, al mismo tiempo que Yanina Latorre generaba caos con sus comentarios.

Ángel de Brito y Yanina Latorre / Foto Instagram

Mientras hablaban sobre la supuesta presencia de Cris Vanadía, a Yanina, que estuvo casi un mes de vacaciones, preguntó si el Cantando se iba a grabar en el mismo estudio de Martínez, en el que se hizo el Bailando 2023.

Fastidiado, De Brito la miró y le dijo: “Ya lo conté, pero como vos estás hablando boludec… con Matilda… Vayan a Don Benito a hablar”, le ordenó el conductor a las panelistas. “lo dije como cinco veces ya, lo dije en Twitter”, se quejó Ángel.

POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO TRATÓ DE “LORO” A YANINA LATORRE

“Yo estaría de viaje”, se atajó Yanina, pero De Brito estaba enardecido: “De viaje mental. Estás con el teléfono todo el tiempo”, le respondió.

Algunos minutos después, Ángel mandó a “descansar” a Pepe Ochoa, que había twitteado el enigmático de LAM. “¿Por qué no te vas a hablar a Bondi? Chau, Pepe. Andá al camarín, refréscate un poco. Estás muy pasado de trabajo”, le aconsejó.

Ángel de Brito y Yanina Latorre

“Bondi, El diario de Mariana, se cruza delante de cámara… ¡Andá a Perú!”, dijo De Brito y luego se dirigió a Fefe Bongiorno: “¿No tenés a alguien que venga por Pepe? Porque me tiene harto. Habla más que la lora de acá, que me tiene harto”. “No me digas ‘lora’ que eso me lo decía Beto Casella”, le reprochó ella en referencia a las menciones que recibió en Bendita durante años y por las cuales demandó a la producción.

