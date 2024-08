En medio de la noche acalorada que se vivió este sábado en La Noche de Mirtha, donde los invitados se mostraron muy vehemente al analizar el presente social del país, Alfredo Casero sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con un jugado piropo.

“Este es un país tan rico, es una Argentina que tiene todo. Tiene agua, tiene litio, tiene petróleo”, comenzó diciendo la presentadora del ciclo de eltrece, ante la atenta mirada de los comensales.

Fue entonces que el actor tomó la palabra e interrumpió a Mirtha: “Te tiene a vos, rubia. Te tiene a vos con esos ojos verdes, te amo siempre”, lanzó, generando una sonrisa pícara en la diva, quien continuó con su reflexión.

Foto: Captura (eltrece)

“No me importa nada con esos ojos, me quiero morir mirándolos”, cerró Alfredo, insistiendo con su halago, pese a que Mirtha Legrand optó por seguir con el curso del programa sin responder estas palabras.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MIRTHA LEGRAND HABLÓ DE SU EVOLUCIÓN EN LA TELEVISIÓN

Una vez más, Mirtha Legrand abrió su corazón frente a sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, y dio detalles de cómo fue su evolución en su carrera a lo largo de los años.

“Ha habido una cosa en mí, como una evolución. Yo me siento en mi casa ahora con ustedes acá”, comenzó diciendo la presentadora, que en esta oportunidad fue acompañada por Beto Casella, Yuyito González, Ana Rosenfeld y Fabián Medina Florez.

“Me olvido de las cámaras. Estoy más natural, digo todo lo que pienso”, agregó, despertando la admiración de todos los comensales. Y cerró, muy sincera, en vivo: “Estoy más abierta y más espontánea”.