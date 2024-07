Luego de las repercusiones que despertó la salida de Yuyito González y Javier Milei al Teatro Colón, la conductora de Empezar el día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) estuvo como invitada en La Noche de Mirtha y le hizo una sorpresiva confesión a Mirtha Legrand en vivo.

“Primicia para Mirta. Algunos periodistas me habían preguntado después de la salida al Teatro Colón si había alguna cita próxima, si había alguna invitación, y no había. Pero, cuando me preguntaron si aceptaría otra invitación, dije que sí”, comenzó diciendo la invitada.

“Entonces, ¿qué pasó? Teléfono. (Milei me dijo) ‘cuando vuelva de París te invito a cenar’”. No hablamos un rato muy largo, vamos a conversar cuando vayamos a comer”, agregó, dejando asombrados a todos los invitados y la propia presentadora.

Tras escucharla, Beto Casella ahondó en el tema: ¿Hubo un mensajito tipo ‘¿me está pasando algo con vos’?”, quiso saber. Y Yuyito cerró: “Todavía no, pero, después de la cena, veremos qué pasa. Todavía no hubo beso porque, además, nos fuimos separados. Hubo beso en la mejilla”.

EL SINCERICIDIO DE COTI ROMERO AL HABLAR DE YUYITO GONZÁLEZ Y JAVIER MILEI

A pocas horas de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la exvedette y conductora del programa de Ciudad Magazine, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas), Yuyito González, fueran blanco de miradas por aparecer juntos en un palco del Teatro Colón, Coti Romero fue contundente con su opinión.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito hizo la pregunta al hueso a su angelita invitada de LAM: “¿Qué te parece Yuyito, novia de Milei?”, indago. A lo que Coti se sinceró: “Me sorprendió porque me juzgó un montón. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere”.

“¿Te gusta la pareja?”, agregó el presentador. Y la exparticipante de Gran Hermano cerró, picante: “No. Me gustaba más Fátima Florez (ex de Milei). Pero le deseo lo mejor a Yuyito”.