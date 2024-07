Yuyito González y el presidente Javier Milei causaron revuelo anoche tras ser vistos juntos en uno de los palcos del Teatro Colón, mientras disfrutaban de una función de ópera.

Ante esto, la conductora de Empezar el Día se ubicó en el ojo mediático. Mientras llevaba a cabo su programa en Ciudad Magazine, el estudio fue “invadido” por los Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes se sentaron en su living a entrevistarla.

“¿Dormiste anoche?”, le preguntaron los socios, picantes. “¿En tu casa?”, indagaron.

“Sí, dormí anoche. Dormí mal. En mi casa. Estaba engripada hacía dos días y anoche tuve fiebre”, respondió sobre lo sucedido a la salida del teatro con Milei.

“¿Son novios vos y Milei?”, le preguntaron a Yuyito, al hueso. “No somos novios. Es una invitación”, dijo sobre la salida que tuvo ayer con el presidente.

“¿Y vos esperás próximas invitaciones en todo caso?”, repreguntaron.

Foto: Movilpress

“Bueno, a ver, si me invita... Es una invitación potente. Una cosa es que te invite a cenar a un restaurante, por ejemplo. Y otra cosa es que te lleve al Colón, a un palco, a una función, a ver Carmen”, sostuvo.

“Es como una salida fuerte como para primera, como para que cuando pase el tiempo se los recuerde a los dos agarrados de la mano. ‘¿Te acordás de la primera vez a donde fuimos? ¿Dónde me llevaste, gordi?’”, acotaron los socios, picantísimos.

“Sí, sí. Bueno, había más gente. Había amigos de él también. Ahí en el palco no estábamos solos. Y yo hubiese querido que llegue Karina (Milei) también, pero bueno, estaba trabajando, no fue. Me hubiera encantado, la verdad, que estuviera ahí”, contestó la conductora de Empezar el Día.

LOS SOCIOS DEL ESPECTÁCULO LOGRARON QUE YUYITO GONZÁLEZ SE PUSIERA COLORADA EN VIVO AL INDAGARLA SOBRE JAVIER MILEI

“¿Estabas nerviosa en algún momento?”, le preguntaron, a lo que Yuyito respondió, contundente: “No estaba nerviosa”.

“¿Te agarró la mano?”, siguieron. “No, la mano no”, indicó. “¿Qué te agarró? ¿La cintura?”, insistieron. “No, tampoco. Pero estábamos bien pegados porque, viste que el palco presidencial es un poco raro para poder ver la obra”.

“¿Te abordó sentimentalmente o no?”, probaron más tarde los socios sobre el tema. “No, hablamos como de varias cosas, de la ópera también. Hablamos del libro (de él)... “

“¿Pero él te dijo ‘me pareces una mujer increíble con esos ojos en los cuales me sumergiría de acá a la eternidad’?”, consultaron. “Bueno. Sí. Ponele”, fue la escueta respuesta de Yuyito.

“Pero, ¿qué te pasa a vos en general, más allá de toda la novelería mediática?”, preguntaron finalmente. “Bueno, yo creo que la novelería mediática es una novelería que se ha convertido en un canal de comunicación. En qué va a derivar no lo sabemos”, aclaró.