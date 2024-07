A pocas horas de que el Presidente de la Nación, Javier Milei, y la exvedette y conductora del programa de Ciudad Magazine, Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas), Yuyito González, fueran blanco de miradas por aparecer juntos en un palco del Teatro Colón, Coti Romero fue contundente con su opinión.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito hizo la pregunta al hueso a su angelita invitada de LAM: “¿Qué te parece Yuyito, novia de Milei?”, indago. A lo que Coti se sinceró: “Me sorprendió porque me juzgó un montón. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere”.

“¿Te gusta la pareja?”, agregó el presentador. Y la exparticipante de Gran Hermano cerró, picante: “No. Me gustaba más Fátima Florez (ex de Milei). Pero le deseo lo mejor a Yuyito”.

Foto: Captura (América)

QUIÉN ES YUYITO GONZÁLEZ

Nacida como Amalia Josefina Trombetta el 8 de marzo de 1960 en Buenos Aires, Yuyito González, con sus 64 años de edad, se ha consolidado como una de las vedettes más emblemáticas de Argentina.

Su talento la llevó a participar en filmes como “Escape sangriento” (1985) y “Los pilotos más locos del mundo” (1988), así como en programas televisivos como: “La peluquería de Don Mateo” (1983) y “Las gatitas y ratones de Porcel” (1987).

Yuyito González en el teatro (Foto: Movilpress).

Yuyito ha sido reconocida no solo por su carrera artística, sino también por sus relaciones con figuras como Adrián “El Facha” Martel, Carlos Menem y Guillermo Coppola. Es madre de tres hijos, en 2005 decidió alejarse del espectáculo para dedicarse a la fe evangélica, manteniendo aún hoy una relevancia significativa en la escena artística argentina. Hoy conduce el programa matutino de Ciudad Magazine, Empezar el Día, de lunes a viernes a las 10.