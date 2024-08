Luego de la jornada a pura adrenalina que se vivió en Survivor, Samanta Herdt se convirtió en la nueva eliminada del programa de conduce Marley por Telefe, y no pudo evitar romper en llanto al despedirse de sus compañeros en el programa de Telefe.

“Estoy totalmente shockeada, muy sorprendida y desilusionada un poco con el resultado. No me lo esperaba para nada, menos a esta instancia y menos con el consuelo que recibí de mis compañeros cuando estaba mal. Con el grupo que se había formado, sentí que era una más y me sentí querida. Entonces, me impactó mucho”, se sinceró la modelo de 27 años, muy quebrada.

“No me lo esperaba, para nada. Me da mucha desilución. Estoy emocionada porque los consideraba mis amigos a todos ya. Y, nada, es un juego y esto puede pasarle a cualquiera. Siento que tenía mucho más para dar. Realmente, no me lo esperaba, y me siento un poco desilusionada por parte de ellos”, agregó, visiblemente movilizada por este resultado.

Y cerró, a flor de piel: “Me voy contenta y feliz de haber vivido la experiencia. Fue hermosa, fue un cambio de vida rotundo. Solo quiero decirles a todos que no confíen en nadie. Con cada persona que hablaba, te decía otra cosa. Lo entiendo igual, es un juego y me arriesgué a esto”.

EL LLANTO DE UN PARTICIPANTE DE SURVIVOR AL HABLAR DE SU FUERTE EXPERIENCIA EN LA ISLA

Sin dudas, los participantes de Survivor Expedición Robinson están viviendo una de las experiencias más extremas desde que llegaron a la isla para someterse a todas las inclemencias de la naturaleza, mientras intentan superar cada desafío para llegar lo más lejos posible en el programa.

Y uno de los jóvenes que abrió su corazón para dar detalles de lo mucho que le está costando participar en el ciclo de Telefe, fue Francisco Pardo: “Yo nunca me había dormido con hambre”, atinó a decir, con la voz quebrada.

Segundos más tarde, Francisco dejó fluir sus emociones y, con lágrimas en los ojos, cerró, a flor de piel, intentando hacer todo lo que esté a su alcance para continuar en carrera: “Y dormir tantos días con hambre... es duro”.