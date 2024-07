En medio de la adrenalina por llegar lo más lejos posible en Survivor y las difíciles condiciones a los que se sometieron los participantes, Juan Pablo encendió las alarmas con su salud y debió ser atendido por un médico en plena isla.

“Con el paso de los días, las exigencias físicas de los juegos, la falta de alimentación y la vida en la selva comienzan a afectar a algunos de los supervivientes. Los primeros síntomas de agotamiento empiezan a aparecer. La experiencia Survivor, Expedición Robinson es dura. En el Norte están preocupados porque pueden perder a uno de los más fuertes del equipo”, se lo escuchó decir a Marley.

Fue entonces que se pudo ver a un profesional atendiendo a Juanchi, el joven de 32 años que es abogado y comerciante, y que ahondó en sus síntomas: “Estuve toda la noche volando de fiebre y tengo mucha tos”, detalló.

Foto: Captura (Telefe)

“Me siento mejor. Me voy a sentar a la sombra un rato. Para mí fue ayer con el juego, el cansancio y no comer. Puede ser de comer mal”, agregó, mientras les explicaba a sus compañeros sobre su cuadro.

“Pasé la noche muy mal, muy mal, y hoy a la mañana cuando me levanté estaba sin fuerza. La verdad que pensé en abandonar”, cerró el concursante, quien se pudo reponer y sigue en carrera en el programa.

AGUSTÍN HABLÓ DE SU RELACIÓN CON MALENA TRAS CONOCERLA EN SURVIVOR

A pocos días de que se hayan conocido en Survivor, el programa que conduce Marley por Telefe, Agustín y Malena parecen haber pegado muy buena onda y las dudas sobre si esta amistad podría llegar a algo más no tardaron en llegar.

“Se empiezan a notar posibles afinidades románticas entre algunos de los integrantes del grupo”, adelantó el presentador, quien reparó en el excelente vínculo que nació entre los jóvenes desde que se vieron por primera vez.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, el joven de 35 años que es agente inmobiliario se sinceró ante la cámara: “Me llevo muy bien con Male. La verdad es que tenemos muy buena conexión, me río mucho, me divierto mucho, comparto muchas cosas y siento que la conozco desde hace mucho tiempo”, lanzó.

Y agregó: “Me sirve mucho estar con alguien que te entienda, con la que puedas estar cerca y charlar de lo que quieras o necesites, divertirte y reírte. Eso lo más importante. Se siente como que hay un apoyo mutuo al compartir estos momentos acá”.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, la diseñadora de indumentario de 27 años también dijo lo suyo: “Con Agustín hay mucha buena onda. Me parece una persona muy graciosa, cada comentario que hace, todos morimos de risa, nos descoloca, es como el distinto del grupo”. Y cerró, algo sonrojada: “Tiene muy buena vibra y muy buena energía. Es fachero, sí, sí. Es fachero, pero a gustar… estamos al día cuatro… no, no, no”.