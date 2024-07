Este martes, en la segunda edición de Survivor Expedición Robinson, Braian se convirtió en el primer eliminado del reality de supervivencia que conduce Marley por Telefe.

El Norte ganó el primer tótem de inmunidad y envió al Sur al Concejo Tribal.

Finalmente, Marley fue el encargado de dar la mala noticia a Braian Zárate. El participante de 28 años es empleado gastronómico y había contado que entró a Survivor porque soñaba con darle una mejor vida a su hijo Oliver.

Marley le informa a Braian que es el primer eliminado de Survivor Expedición Robinson. Fotos: captura video Telefe.

QUIÉN ES EL PRIMER ELIMINADO DE SURVIVOR EXPEDICIÓN ROBINSON

“Éxitos para todos, fue un gusto conocerlos. La verdad, es bastante duro esto, lamentablemente para mí, porque yo dejé a mi bebé. Y bueno, sinceramente, todas las noches lo extraño”, dijo Brian en su despedida.

Brian Zárate

“No pensaba que iba a ser tan difícil, nunca lo dejé solo, para nada. Fue muy fuerte. Capaz que algunos no tienen hijos chicos, o capaz que algunos no tienen hijos directamente, y no tienen el mismo sentimiento que yo. Pero bueno, algún día capaz que los tendrán”, añadió Zárate.

“Creo que el acuerdo lo hicieron porque, tal vez, en la noche me vieron que yo me acordaba de mi bebé y estaba triste. En el día de los desafíos yo estaba mal. Llegaba la noche y no tenía mi bebé, y pensaba, pensaba. Yo nunca me separé de mi bebé. Jamás”, cerró Brian.