En medio de las difíciles condiciones a los que se sometieron los participantes de Survivor, Maru Corona (que ya había advertido que sufre asma) pasó un mal momento en pleno desafío con fuego y debió ser atendida por un médico.

“Maru está teniendo un golpe de calor y decidió abandonar el juego. Los médicos la están atendiendo en este momento”, se lo escuchó a decir a Marley en el programa de Telefe, al ver que la joven de 32 años se retirada del lugar.

Maru debió ser atendida por los médicos. Foto: Captura (Telefe)

Luego, fue ella misma quien contó cómo se sintió: “Aspiré mucho humo. Se ve que me puse nerviosa y me asusté. Pensé que era por el asma, pero el médico me dice que están bien los pulmones, o sea que no tiene nada que ver con eso. Me asusté por el humo”.

“Tranquila, no te sientas mal”, fueron las palabras de consuelo del conductor, a la que le siguieron los mensajes de aliento de sus compañeros del equipo rojo, que la arengaron a que se ponga ya bien ya que habían ganado y conseguido tener el fuego que necesitan para subsistir.

EL NIETO DE CARLOS MONZÓN ES UNO DE LOS PARTICIPANTES DE SURVIVOR

Agustín Monzón, nieto del boxeador Carlos Monzón, será uno de los participantes en la nueva temporada de Survivor: Expedición Robinson, que se estrena este lunes 15 de julio en Telefe.

El programa, uno de los primeros realities que se emitieron en el país, regresa con una renovada producción y contará con Marley como anfitrión. Además, podrá verse también por Disney+.

Agustín, de 22 años, debutó como actor en la serie de 2019 “Monzón”, que explora la tumultuosa vida de Carlos Monzón. Y también actuó en la serie basada en Guillermo Coppola.

Nacido en Santa Fe, Agustín dejó su hogar a los 17 años para perseguir su sueño de convertirse en actor. Se trasladó a Buenos Aires, donde se alojó en un hostel y trabajó como bachero en una cervecería para pagar sus clases de teatro.