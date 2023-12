En las últimas horas, se publicó una foto privada, en blanco y negro, de Susana Giménez con Carlos Monzón en un balneario, disfrutando del verano cuando todavía estaban en pareja.

Fue Lorna Irina Gemetto, la fanática número uno de la diva de los teléfonos, quien posteó esta inédita foto en la red. En la postal, los puede ver muy mimosos en un balneario y luciendo diminutos trajes de baño.

Susana y Carlos estuvieron en pareja durante cuatro años. Se conocieron trabajando, en 1973, durante el rodaje de la película La Mary, de Daniel Tinayre. Aunque muchos hablan de un romance apasionado, también hay que aclarar que fue tormentoso, especialmente, para ella.

SUSANA GIMÉNEZ CONTÓ QUE SUFRIÓ VIOLENCIA DE GÉNERO DE PARTE DE CARLOS MONZÓN

Años atrás, Susana contó que sufrió violencia de género de parte de el boxeador.

“Me golpeó, en Nápoles, no me lo olvido más. Se dijeron muchas pelotudeces al respecto, como que me pegaba seguido, así que dejémoslo claro: me pegó esa noche en Italia, fue horrible”, había dicho en diálogo con Clarín.