A pocos días de que se hayan conocido en Survivor, el programa que conduce Marley por Telefe, Agustín y Malena parecen haber pegado muy buena onda y las dudas sobre si esta amistad podría llegar a algo más no tardaron en llegar.

“Se empiezan a notar posibles afinidades románticas entre algunos de los integrantes del grupo”, adelantó el presentador, quien reparó en el excelente vínculo que nació entre los jóvenes desde que se vieron por primera vez.

Por su parte, el joven de 35 años que es agente inmobiliario se sinceró ante la cámara: “Me llevo muy bien con Male. La verdad es que tenemos muy buena conexión, me río mucho, me divierto mucho, comparto muchas cosas y siento que la conozco desde hace mucho tiempo”, lanzó.

Y agregó: “Me sirve mucho estar con alguien que te entienda, con la que puedas estar cerca y charlar de lo que quieras o necesites, divertirte y reírte. Eso lo más importante. Se siente como que hay un apoyo mutuo al compartir estos momentos acá”.

Por su parte, la diseñadora de indumentario de 27 años también dijo lo suyo: “Con Agustín hay mucha buena onda. Me parece una persona muy graciosa, cada comentario que hace, todos morimos de risa, nos descoloca, es como el distinto del grupo”. Y cerró, algo sonrojada: “Tiene muy buena vibra y muy buena energía. Es fachero, sí, sí. Es fachero, pero a gustar… estamos al día cuatro… no, no, no”.

¿Nació la primera parejita en Survivor?

UNA PARTICIPANTE DE SURVIVOR QUE ES ASMÁTICA, DEBIÓ SER ATENDIDA POR MÉDICOS TRAS UN DESAFÍO CON FUEGO

En medio de las difíciles condiciones a los que se sometieron los participantes de Survivor, Maru Corona (que ya había advertido que sufre asma) pasó un mal momento en pleno desafío con fuego y debió ser atendida por un médico.

“Maru está teniendo un golpe de calor y decidió abandonar el juego. Los médicos la están atendiendo en este momento”, se lo escuchó a decir a Marley en el programa de Telefe, al ver que la joven de 32 años se retirada del lugar.

Luego, fue ella misma quien contó cómo se sintió: “Aspiré mucho humo. Se ve que me puse nerviosa y me asusté. Pensé que era por el asma, pero el médico me dice que están bien los pulmones, o sea que no tiene nada que ver con eso. Me asusté por el humo”.

“Tranquila, no te sientas mal”, fueron las palabras de consuelo del conductor, a la que le siguieron los mensajes de aliento de sus compañeros del equipo rojo, que la arengaron a que se ponga ya bien ya que habían ganado y conseguido tener el fuego que necesitan para subsistir.