Sin dudas, los participantes de Survivor Expedición Robinson están viviendo una de las experiencias más extremas desde que llegaron a la isla para someterse a todas las inclemencias de la naturaleza, mientras intentan superar cada desafío para llegar lo más lejos posible en el programa.

Y uno de los jóvenes que abrió su corazón para dar detalles de lo mucho que le está costando participar en el ciclo de Telefe, fue Francisco Pardo: “Yo nunca me había dormido con hambre”, atinó a decir, con la voz quebrada.

Segundos más tarde, Francisco dejó fluir sus emociones y, con lágrimas en los ojos, cerró, a flor de piel, intentando hacer todo lo que esté a su alcance para continuar en carrera: “Y dormir tantos días con hambre... es duro”.

EL MAL MOMENTO QUE PASÓ UN PARTICIPANTE DE SURVIVOR TRAS SER MORDIDO POR UN CANGREJO

En medio de la lucha por alimentarse y llegar lo más lejos posible en Survivor Expedición Robinson, Goldi pasó un mal momento con un animal que intentó lastimarlo para evitar ser atrapado.

Así lo adelantó Marley en el programa de Telefe: “El cangrejo ermitaño, como todos en el campamento Sur, también lucha por sobrevivir. El cordobés aprende en carne propia esta enseñanza”, expresó.

Fue entonces que se pudieron ver las imágenes en las que el colectivero de 35 años pega un fuerte grito al ser mordido por el cangrejo: “Mi compañero acá, Iván, trajo un cangrejo ermitaño de los más grandes que hemos encontrado y me pellizcó la mano. Doler, duele, obvio”, atinó a decir el participante.

“No me cortó, que es lo más importante. Yo tenía miedo que me cortara un pedazo de mano. Y para zafar, no podés hacerlo de otra manera que no sea que él te suelte. Si seguía tirando era para que me cortara”, agregó.

Goldi: “Mi compañero acá, Iván, trajo un cangrejo ermitaño de los más grandes que hemos encontrado y me pellizcó la mano. Doler, duele, obvio”.

Y cerró, aliviado: “Entonces, lo dejé como para que pensara que ya lo soltaron y solito se fue y me soltó. Y bueno, ahí lo agarró mi compañero y dijo que lo vamos a disfrutar mucho porque me mordió el espíritu”.