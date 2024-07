Survivor Expedición Robinson, el reality de supervivencia del momento, ya debutó en Telefe. Una de las 25 participantes que más llamó la atención por su emotiva historia de vida es Samanta Herdt.

La joven tiene 27 años y nació en Aldea Protestante, un pueblo de apenas 700 habitantes, en Entre Ríos. “Vengo del campo, del barro, de la calle de tierra y me encanta todo eso, me gustan las experiencias nuevas y los desafíos”, indicó en el programa.

Samanta habló en el reality de su historia de vida.

Antes de entrar al reality, trabajaba de modelo. Sus pasiones, además del modelaje, son el canto y la actuación. Además, tiene una marca y un local de indumentaria. Sin embargo, lo que más llamó la atención, además de ser muy emprendedora, es su resiliencia.

ASÍ FUE EL ACCIDENTE EN LA RUTA QUE SUFRIÓ SAMANTA HERDT

Samanta Herdt contó en Survivor Expedición Robinson que en 2021 volvió a nacer tras haberse recuperado de un grave accidente que sufrió en la ruta.

Samanta ganó la pimera prueba en el reality.

“Para mí, es una segunda oportunidad porque tuve un accidente de ruta donde no recuerdo nada, simplemente me desperté en el hospital. Me quebré en tres básicamente y fue como volver a nacer”, sentenció, a corazón abierto.