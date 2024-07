En medio de la lucha por alimentarse y llegar lo más lejos posible en Survivor Expedición Robinson, Goldi pasó un mal momento con un animal que intentó lastimarlo para evitar ser atrapado.

Así lo adelantó Marley en el programa de Telefe: “El cangrejo ermitaño, como todos en el campamento Sur, también lucha por sobrevivir. El cordobés aprende en carne propia esta enseñanza”, expresó.

Fue entonces que se pudieron ver las imágenes en las que el colectivero de 35 años pega un fuerte grito al ser mordido por el cangrejo: “Mi compañero acá, Iván, trajo un cangrejo ermitaño de los más grandes que hemos encontrado y me pellizcó la mano. Doler, duele, obvio”, atinó a decir el participante.

Foto: Captura (Telefe)

“No me cortó, que es lo más importante. Yo tenía miedo que me cortara un pedazo de mano. Y para zafar, no podés hacerlo de otra manera que no sea que él te suelte. Si seguía tirando era para que me cortara”, agregó.

Y cerró, aliviado: “Entonces, lo dejé como para que pensara que ya lo soltaron y solito se fue y me soltó. Y bueno, ahí lo agarró mi compañero y dijo que lo vamos a disfrutar mucho porque me mordió el espíritu”.

¡Qué momento!

Goldi: “Mi compañero acá, Iván, trajo un cangrejo ermitaño de los más grandes que hemos encontrado y me pellizcó la mano. Doler, duele, obvio”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

UN PARTICIPANTE DE SURVIVOR DEBIÓ SER ATENDIDO POR UN MÉDICO EN PLENA ISLA

En medio de la adrenalina por llegar lo más lejos posible en Survivor y las difíciles condiciones a los que se sometieron los participantes, Juan Pablo encendió las alarmas con su salud y debió ser atendido por un médico en plena isla.

“Con el paso de los días, las exigencias físicas de los juegos, la falta de alimentación y la vida en la selva comienzan a afectar a algunos de los supervivientes. Los primeros síntomas de agotamiento empiezan a aparecer. La experiencia Survivor, Expedición Robinson es dura. En el Norte están preocupados porque pueden perder a uno de los más fuertes del equipo”, se lo escuchó decir a Marley.

Fue entonces que se pudo ver a un profesional atendiendo a Juanchi, el joven de 32 años que es abogado y comerciante, y que ahondó en sus síntomas: “Estuve toda la noche volando de fiebre y tengo mucha tos”, detalló.

Foto: Captura (Telefe)

“Me siento mejor. Me voy a sentar a la sombra un rato. Para mí fue ayer con el juego, el cansancio y no comer. Puede ser de comer mal”, agregó, mientras les explicaba a sus compañeros sobre su cuadro.

Juan Pablo: “Estuve toda la noche volando de fiebre y tengo mucha tos”.

“Pasé la noche muy mal, muy mal, y hoy a la mañana cuando me levanté estaba sin fuerza. La verdad que pensé en abandonar”, cerró el concursante, quien se pudo reponer y sigue en carrera en el programa.