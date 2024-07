Luego de la noche a pura emoción que se vivió con la despedida de Braian, Maru Corona se convirtió en la segunda eliminada de Survivor y no pudo evitar romper en llanto al despedirse de sus compañeros en el programa de Telefe.

“La experiencia en Expedición Robinson Survivor fue por partes, linda; y por partes, tremenda. No sé si todo el mundo se aguantaría estar acá, realmente. Creo que mi familia va a estar muy orgullosa solo por el hecho de haber estado acá, tanto mi papá como mis amigas. Me imaginaba que esto podía pasar, era lo que esperaba”, expresó la joven de 32 años.

“Bueno, yo solo lloré todo el programa, todo lo que estuve. Les quiero decir que, de verdad, no me había tocado nunca un grupo así de bueno. Me tocó el mejor grupo que me pudo tocar. Tenía mucho miedo de las personas que me pueda cruzar acá, y me voy muy contenta. Les agradezco a cada uno que me ayudó en cada cosa. Les deseo lo mejor. Y bueno, que gane mejor y espero que sea del equipo rojo”, agregó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura (Telefe)

Y cerró, a flor de piel: “Me llevo del programa buenos compañeros, buena convivencia, apreciar más las cosas que tenemos en casa, que a lo mejor día a día no nos damos cuenta de eso y que realmente puedo lograr todo lo que quiera”.

UNA PARTICIPANTE DE SURVIVOR QUE ES ASMÁTICA, DEBIÓ SER ATENDIDA POR MÉDICOS TRAS UN DESAFÍO CON FUEGO

En medio de las difíciles condiciones a los que se sometieron los participantes de Survivor, Maru Corona (que ya había advertido que sufre asma) pasó un mal momento en pleno desafío con fuego y debió ser atendida por un médico.

“Maru está teniendo un golpe de calor y decidió abandonar el juego. Los médicos la están atendiendo en este momento”, se lo escuchó a decir a Marley en el programa de Telefe, al ver que la joven de 32 años se retirada del lugar.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, fue ella misma quien contó cómo se sintió: “Aspiré mucho humo. Se ve que me puse nerviosa y me asusté. Pensé que era por el asma, pero el médico me dice que están bien los pulmones, o sea que no tiene nada que ver con eso. Me asusté por el humo”.

“Tranquila, no te sientas mal”, fueron las palabras de consuelo del conductor, a la que le siguieron los mensajes de aliento de sus compañeros del equipo rojo, que la arengaron a que se ponga ya bien ya que habían ganado y conseguido tener el fuego que necesitan para subsistir.