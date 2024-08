En Nuevas tardes con Denise, Santiago Riva Roy lanzó un enigmático que culminó cuando aseguró que Lizy Tagliani finalmente se convirtió en mamá de un niño que la Justicia le otorgó en custodia mientras finaliza el trámite de adopción junto a su esposo Sebastián Nebot.

“Ya está en la casa y creo que ella lo está terminando de digerir en este tiempo”, señaló Riva Roy. “Ella tiene la guarda definitiva en el juicio de adopción, que es el cuarto y último paso, pero como va a salir bien, va a quedar la familia conformada”, explicó el cronista, que señaló que “está autorizado a contarlo”.

“Pensaron que la adopción iba a durar muchos años y por suerte la burocracia no estuvo presente, y obtuvieron la guarda de este nene. Falta la adopción definitiva”, reiteró Riva Roy, que contó que esa es la información que puede revelar hasta el momento.

QUÉ DIJO LIZY TAGLIANI SOBRE EL PROCESO DE ADOPCIÓN QUE LE PERMITIÓ RECIBIR A UN NIÑO EN SU CASA

“Nosotros estamos en la lista de adopción así que Dios quiera que se dé pronto, pero estamos muy contentos y muy felices porque sabemos que ya estamos bien encaminados”, dijo Lizy en la nota que le hicieron para el ciclo de La TV Pública.

“Hay algo que me dijo la jueza, que no sé si hago bien en decirlo, pero cuando tuvimos una reunión, ella me dijo ‘Nosotros no les buscamos hijos a las familias, les buscamos familias a niños’, y es totalmente diferente la perspectiva y mucho más buena para el niño”, agregó Lizy.

“Yo de alguna manera, sin estar en el estado de adopción, he tenido una vida de cambio amoroso”, dijo, en referencia al casamiento de su mamá con su papá del corazón José que le cambió la vida.

