A poco de que Macarena Rinaldi compartiera la feliz noticia que espera a su primera hija junto a Fede Hoppe, Laurita Fernández no le esquivó a la consulta sobre la futura paternidad de su exnovio y fue contundente con sus declaraciones.

Indagada por Ángel de Brito para su canal de streaming Bondi Live (y que transmitieron en LAM) sobre si saludó A Hoppe por su paternidad, Laurita respondió: “Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”.

“Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa (convivencia), la pareja… no me sorprendió”, agregó. Y cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro y con buena onda: “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”.

Laurita Fernández y Fede Hoppe.

Laurita Fernández: “(Fede Hoppe) estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MACA RINALDI MOSTRÓ POR PRIMERA VEZ SU PANCITA DE EMBARAZADA TRAS CONFIRMAR QUE ESPERA UNA BEBA CON FEDE HOPPE

En medio de la felicidad que vive a poco de anunciar que espera a su primera hija junto a Fede Hoppe, a quien ya decidieron ponerle Amanda de nombre, la bailarina enterneció a sus seguidores al lucir su pancita en bikini.

En la imagen que Maca compartió en Instagram Stories se ve a la joven tocando su panza en medio de un paradísiaco lugar con un traje de baño de dos piezas color rosa, que acompañó con sombrero y gafas oscuras.

Horas antes, Rinaldi había dado a conocer la feliz noticia en las redes: “Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón!”, comenzó diciendo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@macarinaldiok) Por: Fabiana Lopez

“Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado”, agregó la bailarina. “Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente”, agregó. Y cerró, a flor de piel: “Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote. ¡Bienvenida hija!”.