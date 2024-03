Macarena Rinaldi, la novia de Federico Hoppe, fue bailarina profesional durante años. Sin embargo, dejó de lado la danza y se alejó de los medios para cumplir su sueño de convertirse en psicóloga. Este año, si todo sale bien, se recibe. En este contexto, se mostró ilusionada en Instagram.

Maca posteó una tierna foto que la muestra sentada en el escritorio de su casa mientras estudiaba y tomaba mate. Junto a este postal, hizo un especial descargo. “Este año, si todo va bien, me recibo. Creí que nunca iba a sentir lo que eso era. Y me está por tocar”, expresó la exbailarina, muy emocionada.

“Tendré que repartir la emoción entre todos los meses que faltan porque ya estoy que exploto”.

“Hoy me voy a pasar todo el día atornillada a la silla, arrancando a escribir los resúmenes. Me voy organizando así no se me amontona todo para el final. No me voy a cansar nunca de decir LA VIDA que me dio esta carrera. Años de vida. Tendré que repartir la emoción entre todos los meses que faltan porque ya estoy que exploto. A fin de año me podrán decir licenciada”, cerró Maca, quien está a un paso de convertirse en psicóloga.

LA REACCIÓN DE FEDE HOPPE AL ANUNCIO DE MACARENA RINALDI

Fede Hoppe, la pareja de Maca Rinaldi, reaccionó al posteo en Instagram con el emoji de un corazoncito.

Fede Hoppe y Maca Rinaldi, un amor que empezó en ShowMatch.

Macarena y Hoppe se enamoraron en 2017 pero blanquearon un año después, en 2018. Hace dos años empezaron a construir su casa juntos.