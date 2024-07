En 2006, Martín Demichelis y Macarena Rinaldi aún vivían el noviazgo que había comenzado en Justiniano Posse, una localidad situada en el departamento Unión, al sudeste de la Provincia de Córdoba, donde ambos nacieron.

Sin embargo, a fines de 2007, Micho regresó desde Europa a Posse para pasar las fiestas y aprovechó para hacer una escapada a Villa Carlos Paz, donde vio la obra de teatro “Planeta Show”. Según dijo entonces la revista Pronto, fue allí donde quedó deslumbrado por Evangelina Anderson, una de las integrantes del elenco.

Y allí se habría terminado el amor de Demichelis por Maca.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis en los comienzos de la relación.

ASÍ FUE EL ROMANCE DE MARTÍN DEMICHELIS Y MACARENA RINALDI

“Martín vino a ver la función. Después esperó para saludarme y me dijo que cuando me vio en los afiches tuvo ganas de conocerme. Esa noche fuimos a cenar con otra gente y, bueno, empecé a sentir cosas, me gustó como es… ¿Viste la mirada que tiene? Me sorprendió Martín”, recordó Evangelina en esos días.

Años después, durante una crisis de pareja entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, algunos apuntaron que el entonces futbolista había vuelto con Macarena Rinaldi y que se habían visto en Estados Unidos.

Macarena Rinaldi con Federico Hoppe. Hace 7 años que están juntos. Ella está embarazada de una nena.

“Sólo quiero aclarar que no soy la responsable de la ruptura y que no viajé a Miami como se dijo. Recibí muchas agresiones en Twitter”, expresó Macarena en una nota.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson son padres de Bastian, Lola y Emma.

“No quiero quedar involucrada en esto porque es groso. Si yo salgo a contar las cosas como son, me meto en un quilombo terrible y quiero dejar esto atrás. Fue jodido el tema y si yo digo algo después no hay vuelta atrás”, agregó.

En esa nota, Macarena admitió haber sufrido las mentiras de Martín cuando eran pareja: “Me decía que me amaba, que estaba conmigo y me enteré por las revistas de su relación con Evangelina”.

Macarena Rinaldi.

Sin embargo, también reconoció que fue una historia del pasado y que le deseaba lo mejor a Demichelis y Anderson.

“Fue hace mucho, de verdad. Es una historia muy pero muy vieja y hoy (Martín Demichelis) tiene una familia hermosa. Le tengo mucho cariño y le deseo lo mejor”, cerró Macarena, que hoy espera una hija con Federico Hoppe.

QUÉ DIJO MACARENA RINALDI SOBRE LA HIJA QUE ESPERA CON FEDE HOOPE

Maca Rinaldi y Fede Hoppe están esperando una hija y ella compartió esta noticia a través de sus redes sociales en un posteo lleno de emoción que hizo en conjunto con su pareja.

“Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón!”, escribió Maca junto a una foto de ambos en la playa.

La tierna foto que compartieron Federico Hoppe y Macarena Rinaldi para dar a conocer que esperan a su primera hija. (Foto: Instagram / macarinaldiok)

“Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan desead”, agregó la bailarina. “Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente”, prometió.

“Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote. ¡Bienvenida hija!”, cerró Maca, que está en pareja con Hoppe desde hace siete años y ahora serán papás de Amanda.