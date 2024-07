Enfocada cien por ciento en la música y en el EP que está por lanzar, Malena Narvay abrió su corazón en Rumis, streaming en el que contó que su álbum es el fruto de una relación de pareja tóxica que, afortunadamente, pudo dejar atrás.

La actriz y cantante en ningún momento de la entrevista nombra a su exnovio DJ Leo Cepeha, con quien terminó su pareja a finales de 2023 y de quien hizo referencia con contundencia.

“El álbum tiene 6 canciones pop, fusionadas con tecno oscuro. Y, paralelamente, están los remixes de esos temas para hacer el set. Es como un álbum doble”, dijo Male en Rumis, llamando la atención de Sol Pérez, por las numerosas veces que puso el acento en la palabra “oscuridad”.

MALE NARVAY HABLÓ DE SU ETAPA MÁS OSCURA Y DEL MALTRATO QUE SUFRIÓ DE UNA PAREJA

“Male, hablás mucho de oscuridad. ¿Qué sentís que te llevó a la oscuridad?”, le preguntó Sol a la joven artista.

Sincera, Narvay respondió: “Empecé a registrar la oscuridad por muchas situaciones de la vida, una laboral, y otra por una relación mía en la que no la estaba pasando bien”.

“Fue como empezar a darme cuenta de que estaba tapando todo eso para que todo esté bien, pero al mismo tiempo estaba sufriendo maltrato o demasiados celos. Una relación muy tóxica”, expuso Male, con determinación.

“Sufrí maltrato y demasiados celos. Una relación muy tóxica. Hoy en día digo ‘¿cómo pude vivir todo eso?’”.

Abordando la problemática con seriedad, la cantante continuó: “Hoy en día yo digo ‘¿cómo pude vivir todo eso?’. Estaba con una persona que quería todo el tiempo que yo esté correcta, bien, muy señorita. Cuando empezaba a ser yo, esta persona se enojaba”.

“En un momento fue ‘tengo que mirarme hacia adentro y decir todo bien, todo piola, pero yo también tengo mis partes oscuras’. Registarlas, aceptarlas, fue el indicador de que algo tiene que cambiar. De hecho, el álbum se llama Dualidad y habla de esto, de la luz y de la oscuridad”, comentó Malena.

CÓMO MALE NARVAY PUDO SALIR DE UNA RELACIÓN DE PAREJA TÓXICA

“¿Cómo se sale de una relación tóxica?”, repreguntó Sol Pérez, inquietada con la historia.

Y la artista le contestó: “A mí me pasó que lo padecí, pero tuve la suerte de que esta persona se vaya de viaje afuera. Tuve una relación a distancia. Pero tuve un año entero en el que pude conectar conmigo, con mis amigos, con la música. Recuperé mi personalidad. Me di cuenta de que no estaba siendo yo”.

“Así fue como escribí el álbum. Si él no hubiese viajado, este álbum capaz no existía”, se sinceró.

Y finalizó, con la calma de haber dejado atrás esa tormentosa etapa de su vida: “En un momento, yo no sabía quién era yo. Estaba en un lugar muy sumiso por el miedo a que se enoje, de que no quieran seguir conmigo, si yo era yo. Esto me pasaba desde lo laboral y desde lo sentimental”.

