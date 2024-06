El 3 de junio, día en el que se cumplieron 9 años de la primera marcha de Ni una menos, Tuli Acosta se quebró al contar que fue víctima de violencia de género con su exnovio, el influencer Oky.

Al oír el duro relato de su colega en Olga, Malena Narvay rompió el silencio y contó por primera vez que también sufrió situaciones hostiles y machistas con su última pareja, el DJ, Leo Cepeha, de quien se separó a fines de 2023 y lo anunció en enero de este año.

“Escucho a Tuli hablando y me ahogo pensando en cuantas cosas nos guardamos. Un infierno cargamos adentro algunas mujeres”, escribió Malena en sus redes sociales.

Alzando su voz, continuó: “Estoy desde hace unos meses dándome cuenta de tantas cosas fuertísimas que viví también en mi último vínculo. Cosas que hoy no podría tolerar, cosas que en su momento me dio vergüenza contarle a mi familia o mis amigos”.

“Una en el momento tiene miedo o está enamorada, se deja manipular, se deja callar. De a poco empezamos a hablar. Hay que rodearse de gente que nos apoye en el proceso de sanarlo. Amigos, familia, psicólogo. Es muy importante”, aseguró Narvay.

“Si están pasando por algo así cuéntenles a las personas que las quieren, aunque sea difícil, por favor, no se lo guarden”, finalizó, sin nombrar en primera persona a al DJ con quien estuvo en pareja durante tres años.

Tuli Acosta se quebró al hablar de los episodios violentos y machistas que sufrió con su expareja Oky, con quien estuvo de novia dos años.

“En lo personal soy muy unida a mi familia, pero fue una época en la que incluso me aislé mucho de mi familia. Hoy en día lo puedo ver. Hubo mucho maltrato psicológico, más que otra cosa”, dijo la cantante y bailarina en Sería increíble, programa de streaming de Olga.

Con la angustia a flor de piel, Tuli continuó con su doloroso relato: “Hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo”.

Y recordó psicopateadas que recibía a diario por parte de quien era su pareja: “‘Si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos’”.

“¿Amenazas?”, le repreguntó Nati Jota, conmovida con su testimonio. Y la joven artista le contestó: “Exacto. Me decía ‘¿qué? ¿Me querés dejar? Si me dejás solo me estás confirmando esto…’”.

TULI ACOSTA CONTÓ EL ABERRANTE HECHO QUE LA LLEVÓ A TERMINAR LA RELACIÓN E IRSE DE ESA CASA

“Después me pasó la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que me peleé y me fui de la casa. Cuando volví había desaparecido”, contó Tuli, quebrada.

“Supuestamente se fue. Era un chihuahua, pero viste que son miedos, no se van a ningún lado. Esa fue mi salida, ahí dije ‘yo me voy de esta casa’”, concluyó Acosta, tras compartir su dolorosa historia.

