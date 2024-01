Para sorpresa de sus fieles fanáticos, Malena Narvay les contó en X, exTwitter, que está soltera. Sí, finalmente, confirmó que se separó de su novio DJ, Leo Cepeha. Contundente, remarcó que está soltera desde hace meses y enfocada únicamente en su carrera.

“No había dicho nada de esto por mantener mi vida personal más privada, pero creo que tengo que aclararlo porque me siguen preguntando. Sí, me separé y hace ya meses. No estoy de novia”, admitió la artista, antes de aclarar que, pese a la ruptura, se siente bien.

“Gracias por escribirme y preocuparse, la verdad es que todo está bien. Los proyectos que vienen este año me tienen muy enfocada y entusiasmada. La vida se mueve y todo es para mejor. Los quiero”, cerró Malena, que en el pasado estuvo de novia con Julián Serrano, junto a cariñosos emojis. ¡Fin de un amor!

EL GESTO DE LEO CEPEHA HACIA MALENA NARVAY POR SU CUMPLEAÑOS

Malena Narvay cumplió 24 años el mismo día que nació su querida abuela, que falleció el año pasado. Entonces, a su novio Leo Cepeha se le ocurrió hacerle un significativo regalo de cumple y al mismo tiempo homenajear a la señora.

El DJ llevó a la actriz a pasear en helicóptero y, emocionada, Malena compartió una imagen desde las alturas que coronó con un dulce mensaje dedicado a su pareja. “Me llevó al cielo para estar cerca de mi abuela en el cumpleaños de las dos”, contó.

Y cerró hablándole directamente a Leo, remarcando que él significa todo para ella. “Te amo tanto que no me alcanzan las palabras, no lo puedo creer. Gracias por todo mi amor, sos magia”, le dedicó junto a amorosos emojis de corazones.