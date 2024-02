Malena Narvay cumplió 24 años el mismo día que nació su querida abuela, que falleció el año pasado. Entonces, a su novio Leo Cepeha se le ocurrió hacerle un significativo regalo de cumple y al mismo tiempo homenajear a la señora.

El DJ llevó a la actriz a pasear en helicóptero y, súper emocionada, Malena compartió una imagen desde las alturas que coronó con un dulce mensaje dedicado a su pareja. "Me llevó al cielo para estar cerca de mi abuela en el cumpleaños de las dos", contó.

Y cerró hablándole directamente a Leo, remarcando que él significa todo para ella. "Te amo tanto que no me alcanzan las palabras, no lo puedo creer. Gracias por todo mi amor, sos magia", le dedicó junto a amorosos emojis de corazones.

La emoción de Malena Naray ante el increíble regalo que le hizo su novio por su cumple: "Te amo tanto que no me alcanzan las palabras"

¡Muy especial!