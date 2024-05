Tras un proceso de tres años, Gabriela Sobrado, conductora de Plan TV por eltrece y Mshow, por Ciudad Magazine se convirtió en mamá de Theo, y compartió en sus redes sociales la primera foto junto a él.

Gabriela posteó este domingo por la tarde una tierna imagen en Instagram donde se ve su mano junto a la de su bebé, que se adelantó casi un mes a su fecha de parto estipulada. “Bienvenido Theo”, escribió junto a las felicitaciones que recibió de varios famosos del medio como Osvaldo Laport, Rolando Barbano y Axel.

Gabriela Sobrado fue mamá de Theo (Foto: Instagram @gabriela_sobrado)

“¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones, Gaby”, le escribió Ángeles Balbiani, mientras que Carlos Monti le deseó “Buna vida para Theo. ¡Felicidades!”. Otros integrantes de la farándula como Pampito, Valeria Schapira y Gabriel Corrado se sumaron en su deseo de felicidades para el recién llegado.

GABRIELA SOBRADO HABLÓ SOBRE SU DESEO DE SER MAMÁ

A principios de este mes, Gabriela habló con Mica Levitt para Ciudad Magazine y le contó cómo se preparaba para la llegada de Theo. “¡Con una ansiedad total! Estoy en el octavo mes y ya tengo todo listo, todo preparadito, el bolso, la cunita, la ropa lavadita. Quizás soy medio obse, pero ya está todo. ¡Hasta repelente para bebés orgánico conseguí!”, reveló.

Asimismo, la modelo y conductora contó cómo fue su experiencia con los tratamientos a los que se sometió para cumplir su sueño durante dos años y medio. “Sé que para algunas es poco, pero para mí fue muy duro. Pasé por tres clínicas distintas, por muchos médicos. Y la verdad pienso que todos estos tratamientos deberían estar a la par de un acompañamiento psicológico porque es mucho lo que soporta el cuerpo y la mente”, explicó,

Gabriela Sobrado fue mamá de Theo (Foto: Instagram @gabriela_sobrado)

“Es que este era el último intento porque emocionalmente no daba más y mi cuerpo había cambiado muchísimo por las hormonas. Además, me pasó que ya había congelado óvulos cuando tenía 35 años y no me resultaron, no eran de calidad. Ahora pienso que las mujeres deberíamos festejar los 25 años congelando óvulos”, agregó en aquella ocasión.

