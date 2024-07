Fue mucha la preocupación que despertó la noticia sobre la salud de Julieta Prandi luego de que en A la tarde (el programa que conduce Karina Mazzocco por América) dieran detalles sobre el grave accidente vial que sufrió la modelo y por el que debió quedar internada en el Hospital Fernández.

“Fue un accidente en la vía pública, un choque fuerte y un auto que quedó destruido. Vino el SAME y la llevaron al hospital. Estoy hablando de Julieta Prandi. Esto fue en Capital, en la bajada de Sarmiento y Lugones”, detalló Damián Rojo.

“Me dicen que fue un muy fuerte choque. Todavía no tengo imágenes de eso, estoy esperando que me mande gente que estaba ahí cerca. Me dicen que el auto ya quedó totalmente destruido y que el personal del SAME la llevó de inmediato al Hospital Fernández. De su salud, no tengo información todavía, ahí estoy tratando de chequear”, agregó.

Foto: Web

Tras escucharlo, Daniel Ambrosino intervino con más información: “Según lo que me está llegando a mí, le están haciendo todos los estudios pertinentes porque, al margen de que el accidente pudo haber sido muy fuerte, y en el momento de ella pueda estar bien, hay que ver las consecuencias posteriores al accidente, a una situación postraumática después de un accidente tan fuerte. Y, sobre todo, como dice Damián, que el auto quedó absolutamente destruido”.

Por último, Cora Debarbieri cerró: “Obviamente, se avisó a su entorno más íntimo, en este caso a Emmanuel Ortega (su novio), a algunos amigos y demás. Pero bueno, Julieta lleva un día bastante agitado en el sentido que tiene varios trabajos que afrontar. A la radio faltó”.

QUÉ DIJO JULIETA PRANDI SOBRE EL ACCIDENTE

Julieta Prandi usó sus redes sociales para hablar del accidente y de su estado de salud.

Horas después del accidente, Julieta Prandi usó sus redes sociales para explicar lo sucedido.

“Debido a los trascendidos desmedidos quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada”, escribió en X.

“Sí, me chocaron”, agregó.

Y cerró: “El Same por protocolo nos trasladó a mí y a la otra parte para controlarnos. Sobre todo por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte. Gracias”.

Foto: Captura

