En 202 Julieta Prandi atravesaba el peor momento de su vida, en medio de un conflicto económico y legal por la tenencia de sus hijos con su ex, Claudio Contardi, pero en medio del vendaval, la tormenta cedió y llegó la luz de la mano de Emanuel Ortega.

La modelo estuvo este jueves en Cortá por Lozano donde le contó a la conductora cómo conoció al cantante a través e Instagram en medio del aislamiento por la pandemia de covid de 2020 y calificó su relación de “merecida”. “Cuando las pasaste todas, llega un momento en que decís ‘Tiene que ser una buena para mí”, dijo.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega / Foto Instagram

Asimismo, Julieta contó que se conoció de “una manera medio ridícula” con Ortega, debido a que él le escribió por Instagram, algo a lo que no estaba acostumbrada. “Él vio una foto de Cuba, yo había ido hacía poquito allí, justo antes de que cerrara todo. (…) La vio como dos meses después y me escribe. Me dice cosas hermosas”, recordó.

CÓMO EMPEZÓ EL ROMANCE DE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA EN MEDIO DE UNA CRISIS Y LA PANDEMIA

“De casualidad veo su mensaje porque estaba como en el buzón de ‘no deseado’ porque no nos seguíamos. Y a mí Emanuel me gustó siempre”, dijo la modelo, y contó que, como no podía creerlo, se dedicó a chequear que fuera el verdadero cantante.

“Y nos pusimos a charlar, y al otro día estábamos hablando por teléfono y eso se convirtió en una rutina de todos los días durante dos meses. Cinco horas hablábamos por teléfono”, recordó Julieta, que contó que nunca en todo ese tiempo quiso hacer videollamada.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram @jprandi

“Quería que el primer encuentro fuese en vivo. Era yo enamorándome de su voz y de lo que escuchaba y él escuchándome a mí y yo contándole la verdad”, recordó, y contó que lo primero que hizo cuando se encontraron fue darse un largo abrazo, a lo que le siguieron, algunas horas después, los primeros besos, que todavía hoy perduran.

