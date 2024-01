Luego de las picantes declaraciones de Carolina “Pampita” Ardohain, quien dio que hablar con su respuesta cuando le preguntaron a quién elegiría entre Julieta Prandi y Nicole Neumann si tuviera que rescatar a una de que se ahogue, la modelo dijo lo suyo en una nota a Intrusos.

“Está todo bien con Pampita y sé nadar, chicos. Me lo tomé con humor y porque tengo buena onda”, atinó a decir Prandi en una nota que dio al programa que conduce Flor de la Ve por América, entre risas.

Foto: Captura (América)

“Ella dijo que lo había dicho con humor, pero todos interpretamos mal, como que flotaban por su condición”, intervino el cronista, Rafa Juli. Pero Julieta respondió, divertida, y tirando un beso a cámara: “Yo floto porque sé nadar”.

LA INESPERADA RESPUESTA DE PAMPITA CUANDO LE PIDIERON QUE ELIJA ENTRE JULIETA PRANDI Y NICOLE NEUMANN

En medio de su estadía en Punta del Este, Carolina “Pampita” Ardohain dio que hablar al responder una picante pregunta que le hizo Juariu para el canal de streaming, Rumis, donde trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Zaira Nara.

“Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro, a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”, disparó la influencer, despertando las risas de sus compañeros y la invitada.

Foto: Captura

Rápida de reflejos, la modelo respondió: “Qué guachada. Que se ahoguen las dos”. Y aclaró, para no generar ningún malestar entre sus colegas: “Es para no elegir, eh. No es de mala. Se agarran una con la otra y flotan”.