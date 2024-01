Roberto García Moritán no se quedó en el molde ante el fuertísimo cruce de su esposa, Pampita, y Moria Casán en el Bailando. Mucho menos después de que La One opinara muy picante que su compañera de jurado “no puede soltar el pasado”, rememorando, por ejemplo, las supuestas infidelidades de Benjamín Vicuña.

“Supongo que es un poco parte del show y ella al día siguiente explicó que era la luna llena, la televisión tiene una adrenalina muy particular y Showmatch mucho más todavía, se siente el clima de tensión y la gente se toma en serio esa competencia”, opinó Moritán en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Esa tensión se siente y es lógico que surjan situaciones”.

Además, aclaró que Pampita no llevó la pelea con Moria a su intimidad. “Esa tensión se siente y es lógico que surjan situaciones, son profesionales y entienden que es un show del que hay que ser parte, pero no mucho más, casi ni lo hablamos del tema”, sentenció en diálogo con Mitre Live.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN OPINÓ DE LA CRÍTICA DE MORIA POR SU POSTURA POLÍTICA

Antes de cerrar, Roberto reaccionó ante la crítica de Moria por su ideología.

“No la sigo a Moria y no estoy enterado de ese tuit que decís donde ella me criticó en el pasado, pero es respetable, es su opinión”, sentenció, poniéndole un punto final al tema.