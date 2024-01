La aclaración de Moria Casán de que su escandalosa discusión con Pampita en el Bailando 2023 “fue parte del show” de Marcelo Tinelli quedó en el olvido al instante, cuando la One puso en funcionamiento su lengua karateka.

“Le saltó la térmica, se le vino (Isabel) Macedo, la palta, los cuernos de Vicuña, todo, y se la agarró conmigo”, fulminó Moria en un móvil para Intrusos.

Y continuó letal: “Esta chica no puede soltar el pasado. Porque nadie se mete con ella, estamos jugando al jurado. Siempre apela a la victimización”.

Moria Casán vs Pampita: escandaloso cruce en el Bailando

Ahí, Moria Casán remató categórica sobre Pampita: “Es una mujer que admiro profundamente por su resiliencia, y por lo que le pasó, que todos sabemos que es una tragedia inenarrable. Cualquier brote con lo que le pasó se lo entiendo. ¡Pero si estamos haciendo show, sigamos el show!”.

Moria Casán y Pampita

MORA CASÁN DESMINTIÓ CON TODO A PAMPITA

En un momento, Moria Casán exclamó: “Tengo 77 años”. Acto seguido, descartó que a esa edad reciba instrucciones de parte de la producción del Bailando como deslizó Pampita: “Es una irrespetuosidad para mí y para la producción, porque cómo sabe lo que me dice la producción. ¿A ella también le dicen algo? A mí no me baja línea nadie”.

Pampita, Roberto García Moritán y Ana García Moritán

En ese punto, Moria ninguneó a Pampita: “Hay una cuestión de códigos que esta pibita no maneja. Y le digo pibita aunque es una chica de cuarentaipico, porque se le suelta un chip”.

“Ella puede manejar bien el show, pero no del todo como para controlar cierta histeria y brote que le agarra. Porque cuando le agarra un brote apela a la victimización. Desde las muquis, hasta que le hacían bullying. ¡¿Pero quién se la hizo pasar difícil en el Bailando?! Al contrario, es la mina más protegida, se le permite que se vaya de viaje…”, cerró Moria implacable contra Pampita.