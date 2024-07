Furia y Gastón Trezeguet dieron que hablar en las últimas horas luego de protagonizar un tenso cruce en un vivo de Instagram.

“Hacete el boludo”, le dijo la ex Gran Hermano al panelista en medio de un debate por cómo Telefe manejó la final cuando él estuvo dentro de la casa en la edición 2001.

Por su parte, Trezeguet le contestó: “No, a mí me decían que como la gente no entendía el juego porque era el primero, entonces me odiaban. Eso me dijeron”.

Gastón Trezeguet y Furia se cruzaron en Instagram.

“Me parece que tendrías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego, vos saliste tercero y agachaste la cabeza simplemente por laburo”, retrucó Juliana Scaglione.

“Cosa que yo no voy a hacer”, remarcó ella y Gastón respondió: “Ah, entiendo lo que decís. Que ganaste y te bajaron a propósito”.

EL MOMENTO EN QUE FURIA SE ENOJÓ CON GASTÓN TREZEGUET Y ABANDONÓ EL VIVO

Tras el ida y vuelta con Gastón Trezeguet, Furia se mostró indignada con el panelista por su actitud y abandonó el vivo que estaban haciendo en redes sociales.

“Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, le reprochó la exparticipante al panelista, quien le contestó: “Pero Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”.

“Trabajás ahí adentro”, insistió Juliana y Gastón siguió: “¿Me estás jodiendo?”.“Nada, seguí siendo careta. Mañana en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, sentenció Scaglione.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.