Ximena Capristo reveló en su visita a LAM cuál es el conflicto que tiene con Sabrina Rojas: “Me dejé de hablar porque no fluyó más, yo no soy una persona falsa”.

“Tu distanciamiento fue en realidad con Pedro y Paula, con Sabrina fue como un coletazo...”, comentó Yanina Latorre y ella respondió: “Sí, por lo que pasó en el teatro con Gus”.

“No me gustan las falsedades, se deterioró el vínculo, ella después se separó...”, agregó y Marcela Feudale remarcó: “Estas diciendo que es falsa”.

Ximena Capristo habló de Sabrina Rojas en LAM.

“No me gusta el manejo de que si estoy con una pareja y después hablan mal de la otra pareja. Yo soy muy perceptiva con la gente”, explicó.

Al final, Ximena contó: “Me doy cuenta si tiene onda o no, si algo se cortó y con ella se cortó. Se sentó en un par de bares a hablar y como se que hace la desentendida”.

XIMENA CAPRISTO ANALIZÓ A SABRINA ROJAS TRAS LA SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Ximena Capristo analizó en su paso por el programa de América la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro: “Ella tiene una familia con él...”.

“Ella varias veces quiso llevar adelante el matrimonio, ella fue muy fiel y él no y no me gusta verla en esta posición de reclamo”, expresó la mediática.

