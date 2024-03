Marcela Feudale contó en LAM lo que Tomás Dente le hizo años atrás cuando iban a empezar un trabajo juntos en una radio y cómo la dejó colgada en la misma semana de empezar.

“Vengamos más acá a cuando me prometiste que íbamos a hacer un programa juntos y te salió un trabajo donde te pagaban porque en ese programa no íbamos a ganar plata”, lanzó la panelista.

Entonces, Marcela explicó: “Íbamos a trabajar codo a codo y apenas te salió un trabajito, por plata te fuiste y me dejaste de araca. Besitos papi, esas cosas no se hacen”.

MARCELA FEUDALE DETALLÓ QUÉ FUE LO QUE LE HIZO TOMÁS DENTE AÑOS ATRÁS

Tras tirarle un carpetazo en LAM a Tomás Dente, Marcela Feudale detalló cómo fue que la dejó colgada con un programa: “Fue en el año 2019 cuando no se sabía si se vendía Radio del Plata”.

“Me llamaron y me dijeron ‘¿querés hacer un programa de 10 a 13 horas?’ Yo en principio digo que no porque era un programa en el que no iba a haber ganancia y había que salir a venderlo”, contó.

Marcela Feudale en LAM.

Así, la panelista siguió: “La radio estaba fundida con problemas gremiales y demás. Entonces le digo ‘si vos me prometes el año que viene yo te hago de octubre a diciembre, él me insistía y me decía ‘decí que sí'”.

“Yo dije que sí y él duró tres días en el programa, se fue porque le salió un programa en ese mismo canal en el que le iban a pagar y entonces quedamos la productora y yo remando. La palabra es la palabra”, sentenció.