Este viernes Tomás Dente habló en El impertinente acerca del rol de Yanina Latorre en los medios, y desde el control le informaron que la panelista le estaba contestando desde la radio en la que conduce un programa diario.

“Acaba de llamar Yanina Latorre, dijo que soy un pobrecito que estoy hablando de ella y que nos está mirando. Le mandamos un beso. Ella atiende a todo el mundo que se banque que la atendamos. Dijo que soy el fracasado del cable, este es un canal de aire”, corrigió Dente, que tildó a la panelista de “segunda”.

“Es tan bol… que ni siquiera está escuchando y le pasan tan mal la información. Es tan est… que ni siquiera está escuchando que estoy avalando que haya una persona como ella en televisión. Tiene tan poco en la cabeza, tiene la agresión tan subida, porque de verdad es pura agresión que ni siquiera está escuchando lo que estamos dirimiendo”, agregó el conductor, cayendo en el juego.

QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE SU SUPUESTA PELEA CON TOMI DENTE

A la noche, Yanina le contestó a Dente desde LAM, y aseguró que toda la discusión se dio a raíz de la invención de un productor del ciclo de Net de la supuesta llamada que habría hecho contra Dente. “La producción lo odia a Tomi porque le mienten”, resaltó De Brito.

“Vos hablás de violencia, amor, y yo laburo, pero no le digo ni ‘bol.., ni est…, ni tara... a nadie”, dijo Yanina, pese a las repercusiones del recordado “con… seca” que le propinó a Nequi Galotti y a tantas otras colegas desde su tribuna.

“¿No le da vergüenza comerse este fake? Yo ni siquiera estaba mirando el programa, no sé ni en qué canal está”, se defendió Yanina. “Se ve como hablar de mí le subió el rating, el productor quizá le dijo que hable más de mí. Y me dice segunda, que yo tengo mi programa de radio que es un éxito. Capaz que después me pide disculpas como Lussich. ¡Cómo están todos estos fracasaditos!”, se quedó la panelista.

