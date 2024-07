El 7 de julio se vivió la ansiada final de Gran Hermano 2023 y la ausencia de Ximena Capristo y Gustavo Conti, ambos integrantes de La noche de los ex, llamó poderosamente la atención.

Invitada a A la Barbarossa, La Negra expresó su conformidad tras la consagración de Bautista Mascia y argumentó el porqué de su faltazo.

“Estoy súper feliz. Ganó un Bro, nosotros estábamos apoyando hasta el final”, dijo Ximena.

Acto seguido, Pía Shaw retrucó: “¿Por qué no estuviste anoche?”. Y la ex GH 2001 respondió: “Tuve un tema con Félix. No lo podía dejar con nadie”.

Más allá de la complicación con su hijo, Capristo agregó: “A mí me gusta verlo desde casa. Yo soy una fanática de este programa. Quería ver la final desde el sillón de casa. Con Gus estuvimos los dos, apasionados, y Félix también”.

“Claro, Gus tampoco estaba y los dos formaban parte de La noche de los ex”, le contestó la panelista de Telefe. Y Ximena concluyó: “No iba a ir uno y el otro no. Preferimos quedarnos en casa y mirarlo. La producción estaba avisada”.

ASÍ SE DESPIDIÓ BAUTISTA MASCIA, EL GANADOR DE GRAN HERMANO 2023, DE LA CASA

Con afecto, el Big le dijo al ganador de Gran Hermano 2023: “Ahora, sí, Bauti, te invito a que camines hacia la puerta. Quiero felicitarte una vez más, no solo por este gran premio, sino por haber honrado el juego con una conducta intachable con la que pusiste bien alto los valores de la amistad y de la lealtad”.

Emocionado y en shock, Mascia le respondió: “Gracias Big por todos estos meses, por acompañarnos y por cuidarnos. ¡Es una cosa increíble esto! Muchas gracias”.

“Te voy a extrañar mucho a vos, a la casa y a todos mis amigos”, agregó el campeón de GH.

Y el Big concluyó: “Te espera una gran vida afuera. Y te voy a extrañar”.

“Yo también Big. Gracias”, le respondió Bautista, con la mano en el picaporte, listo para la despedida definitiva: “Buenos días, buenas tardes y buenas noches”.

