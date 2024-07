Fiel usuaria a las redes sociales, Carolina “Pampita” Ardohain compartió un especial momento espiritual que vivió en Río de Janeiro (Brasil) al visitar el famoso Cristo Redentor que se convirtió en una excursión infaltable para todos los turistas.

“Dios es tan infinito y vasto. Y esta es su creación. Nosotros pintamos con pinceles y Él lo hace con millones de estrellas y trillones de galaxias”, comenzó diciendo la modelo en su cuenta personal de Instagram junto a un especial video en el especial lugar.

“Y aún así sabe mi nombre”, agregó, en el posteo que despertó miles de “me gusta” en su muro. Y cerró, a corazón abierto: “El Dios de un trillón de estrellas sabe mi nombre y tiene un destino solo para mí”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE TENER OTRO HIJO CON PAMPITA

A casi tres años del nacimiento de Ana, fruto del amor entre Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán, la parejita dio una nota a Socios del Espectáculo (el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece) y no descartó la posibilidad de seguir agrandado la familia.

“Le podés preguntar a Roberto y te va a responder que él no tiene ganas. A mí, pregúntame, yo siempre voy a decir que sí tengo ganas (de tener otro hijo). Así que bueno, estamos ahí en esa encrucijada. Lo veo difícil. Si ya no se dio hasta ahora, me parece que no se va a dar”, comenzó diciendo la modelo.

Al ser indagado por este tema, Moritán se sinceró ante la cámara “Quiero, pero somos un montón. Son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”, atinó a decir. Y Pampita lo apuró, con humor: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”.

“Hay que elegir los momentos y ser responsable. Aparte, somos padres muy presentes, somos muy ocupados también, y es difícil darle el tiempo que se merece cada uno. Son muchos en serio. Aparte, con distintas edades, distintas problemáticas, es un gran desafío familiar”, siguió el entrevistado. Y cerró: “El tema es que estábamos contentos y festejando porque Anita está dejando los pañales. Y volver a empezar con todo ese ciclo… Pero bueno, puede ser. No descarto nada”.